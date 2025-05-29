Латвия запретила въезд Даниле Козловскому и рэперу Slimus

Весной 2023 года Виталий Бородин, который называет себя главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», а также известен жалобами на артистов и скандалами на ток-шоу, требовал проверить Козловского на дискредитацию армии и призывы к экстремистской деятельности. На этом фоне несколько постановок в московских театрах с участием актера отменили на неопределенное время.