Многодетной семье из Ингушетии подарили квартиру после общения с Путиным

Напомним, один из сыновей многодетной семьи зачитал стихотворение Путину о своем крае, которое написала его мама. В это время в кабинете у президента раздался телефонный звонок. Политик не стал прерывать мальчика, а лишь поднял трубку на секунду, что-то сказал и положил ее снова.