Многодетной семье из Ингушетии подарили квартиру после общения с Путиным

Многодетная семья Боголовых из Ингушетии принимала участие в онлайн-трансляции вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Практически сразу после окончания разговора многодетная мать получила орден «Мать-героиня», а глава также семье выдали ключи от четырехкомнатной квартиры. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.
«Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка по поручению президента вручил многодетной матери Марьям Хамхоевой знак особого отличия — орден “Мать-героиня”. Вместе с ним Марьям Хамхоевой были вручены ключи от четырехкомнатной квартиры в городе Назрани», — заявил чиновник в своем блоге.
Глава республики отметил, что воспитание 11 детей, а именно столько в семье Боголовых, это не просто благодать, а настоящий труд. Он пожелал многодетной семье здоровья, терпения и благополучия.
Напомним, один из сыновей многодетной семьи зачитал стихотворение Путину о своем крае, которое написала его мама. В это время в кабинете у президента раздался телефонный звонок. Политик не стал прерывать мальчика, а лишь поднял трубку на секунду, что-то сказал и положил ее снова.