Уехавший из России комик Колыбелкин выгнал зрителей из зала

Колыбелкин уточнил, что конфликт со зрителями произошел во время съемок выпуска юмористического шоу в Тбилиси. По его словам, из-за шума, исходившего от столика одной пары, ему было трудно сосредоточиться во время выступления. Артист попытался пообщаться с посетителями напрямую, передав им микрофон, но это не подействовало. Кроме того, стендаперу показалось, что разговоры мужчины и женщины мешали и другим зрителям.