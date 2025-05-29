Священник из Рязани попросил Путина беречь себя

«У меня просьба есть. Я с этой просьбой обращаюсь на каждой литургии к Богу, но и к вам обращусь: берегите себя, потому что вы нужны Отчизне, вы нужны нам, нужны всем нам… Я глубоко убежден, что мы живем во времена благословения Божьего, и Господь благословил вас нам», — приводит цитату Майсурова РИА Новости. Отмечается, что президент России 29 мая по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями, среди которых были награжденные орденом «Родительская слава» и получившие звание «Мать-героиня».