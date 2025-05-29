Британия задействовала корабль и вертолет для слежения за судном связи РФ

Военно-морские силы Великобритании задействовали эсминец Dragon и вертолет Merlin для слежением за российским судном связи «Юрий Иванов», следует из заявления пресс-службы Королевских ВМС.
Согласно обнародованным данным, операция по слежению за судном продолжалась с 18 по 22 мая.
«HMS Dragon проследил за российским разведывательным судном “Юрий Иванов”, пока оно находилось в водах Внешних Гебридских островов», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Великобритания также использовала противоминные корабли Ledbury и Hurworth и вертолет Merlin Mk2.
Ранее сообщалось, что главком ВМС Великобритании Бен Ки покинул свой пост.
В конце прошлого года сообщалось, что Бен Ки намерен уволиться в знак протеста против недостаточного, на его взгляд, финансирования британских ВМС.