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Британия задействовала корабль и вертолет для слежения за судном связи РФ

Операция по слежению за судном «Юрий Иванов» продолжалась с 18 по 22 мая.

Источник: Аргументы и факты

Военно-морские силы Великобритании задействовали эсминец Dragon и вертолет Merlin для слежением за российским судном связи «Юрий Иванов», следует из заявления пресс-службы Королевских ВМС.

Согласно обнародованным данным, операция по слежению за судном продолжалась с 18 по 22 мая.

«HMS Dragon проследил за российским разведывательным судном “Юрий Иванов”, пока оно находилось в водах Внешних Гебридских островов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Великобритания также использовала противоминные корабли Ledbury и Hurworth и вертолет Merlin Mk2.

Ранее сообщалось, что главком ВМС Великобритании Бен Ки покинул свой пост.

В конце прошлого года сообщалось, что Бен Ки намерен уволиться в знак протеста против недостаточного, на его взгляд, финансирования британских ВМС.