Россия может снять ограничения на удары ракетным комплексом «Орешник» в ответ на антироссийские шаги Запада. Об этом в четверг, 29 мая, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
— Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное — «Орешник». Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации, — рассказал депутат в разговоре с News.ru.
26 мая немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия, аналогично Великобритании, Франции и США, больше не ограничивает дальнобойность оружия, которое поставляется Украине. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов тогда заявил, что задачи Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации выполняются успешно, поэтому Запад начал «выть» и принял решение снять ограничения на дальнобойность поставляемого киевскому режиму оружия.
Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что применение Украиной немецких крылатых ракет Taurus будет означать прямое вступление Германии в конфликт с Россией. Ответные меры при таком развитии ситуации последуют незамедлительно.
По данным пресс-службы Минобороны ФРГ, первые дальнобойные системы, оплаченные Берлином, Киев получит уже через несколько недель.