«Абсурд»: Дуда раскритиковал украинцев за повязки в цветах бандеровского* флага

— Абсурд, когда я приезжаю на Украину, а меня обнимают и благодарят люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского* флага. Я говорю, что мы не можем этого принять, а они разводят руками и спрашивают: «А что вы имеете в виду?», — заявил польский президент.