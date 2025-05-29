«Абсурд»: Дуда раскритиковал украинцев за повязки в цветах бандеровского* флага

Президент Польши Анджей Дуда возмутился безразличием украинцев к геноциду поляков во время Волынской резни. Об этом в четверг, 29 мая, он заявил в эфире YouTube-канала Kanal Zero.
Дуда подчеркнул, что не принимает ситуации, когда на Украине его встречают люди с символикой Степана Бандеры*, не осознавая при этом значения этих символов.
— Абсурд, когда я приезжаю на Украину, а меня обнимают и благодарят люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского* флага. Я говорю, что мы не можем этого принять, а они разводят руками и спрашивают: «А что вы имеете в виду?», — заявил польский президент.
Ранее Дуда также напомнил, что у Украины было множество проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны. Он указал, что говорит о сотрудничестве с нацистской Германией и участии в холокосте.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее сообщил, что эксгумация жертв Волынской резни является для Варшавы обязательным условием для вступления Украины в Евросоюз.
* «Организация украинских националистов» признана экстремистской и запрещена на территории РФ.