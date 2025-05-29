СМИ: Главе МОК Баху надели на голову подгузник

В Москве после премьеры спектакля «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона» к актрисе Алле Казаковой подошла супруга режиссера Бориса Юхананова и заявила, что артистка непрофессионально исполняет свою роль и создает проблемы на сцене. Позднее эта женщина напала на Казакову с кулаками. В результате инцидента актрису доставили в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.