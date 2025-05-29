СМИ: Главе МОК Баху надели на голову подгузник

В ресторане главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху надели на голову подгузник, предположительно, использованный. Об этом в четверг, 29 мая, сообщил Mash со ссылкой на украинские СМИ.
— Некоторые СМИ пишут, что подгузник (использованный — прим. «ВМ»). Так это или нет — будут выяснять охранники Баха, когда допросят бородатого пранкера, — передает Telegram-канал.
31 марта американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск выступил на мероприятии Американского политического общества (America PAC), надев на голову шляпу, которая повторяет форму отрезанного куска сыра. При этом во время своей речи он снял необычный головной убор. После предприниматель оставил на шляпе автограф и бросил в толпу.
В Москве после премьеры спектакля «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона» к актрисе Алле Казаковой подошла супруга режиссера Бориса Юхананова и заявила, что артистка непрофессионально исполняет свою роль и создает проблемы на сцене. Позднее эта женщина напала на Казакову с кулаками. В результате инцидента актрису доставили в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.