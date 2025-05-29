Госдеп не ответил, будут ли США участвовать в переговорах в Стамбуле 2 июня

Что касается российской стороны, то в Москве объявили о встрече в Стамбуле. В МИД РФ отметили, что состав делегации останется тем же. Киевский режим пока не подтвердил своего участия в переговорах с Россией 2 июня 2025 года в Стамбуле. До этого в Киеве заявляли, что якобы готовы предоставить России меморандум о прекращении огня. Помощник президента Владимир Мединский заявил, что он лично позвонил в Киев и назначил дату обмена меморандумами.