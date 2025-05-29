В Беларуси сертифицирована 81 гостиница

Как информировала ранее начальник сектора оценки соответствия Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Татьяна Фоменко, в стране разработан проект изменения в государственный стандарт на услуги гостиниц. Новшества уточняют область его распространения, отдельные требования к оснащению номеров, оказываемым услугам и персоналу с учетом современных тенденций и технологий, к сроку устранения выявленных несоответствий. Ожидается, что их применение обеспечит надлежащий уровень качества услуг и оптимизирует процедуру классификации для гостиничного бизнеса. Завершается этап публичного рассмотрения проекта. БелГИСС является ведущим органом по сертификации услуг гостиниц, опыт работы которого превышает 25 лет. -0-