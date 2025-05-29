В Беларуси сертифицирована 81 гостиница

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нашей стране сертифицирована 81 гостиница, из них более половины (44) имеют категорию «три звезды». Такое заявление, выступая на секции «Беларусь гостеприимная (сервис с душой: женский взгляд на развитие сферы гостеприимства и услуг)» на полях второго республиканского форума женщин-предпринимателей «Энергия и созидание», сделала председатель Госстандарта Елена Моргунова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.
Сертификация и классификация гостиниц и аналогичных средств размещения проводится в республике на добровольной основе. Требования установлены в государственном стандарте. В соответствии с ним все гостиницы классифицируются по системе звезд. Предусмотрено шесть категорий: от «без звезд» до «пять звезд». К каждой категории предъявляется комплекс требований, включая материально-техническое обеспечение, номенклатуру и качество оказываемых услуг, уровень обслуживания, критерии балльной оценки гостиниц и ее персонала.
На данный момент сертификаты соответствия в Беларуси в добровольном порядке получила 81 гостиница, что составляет 13,5% от общего количества средств размещения. Больше всего сертифицированных средств размещения находится в Минске (34), далее следуют Брестская (12) и Витебская (10) области.
«Поскольку развитие туризма является приоритетным направлением социально-экономической политики, а сфера гостеприимства — его важнейшая качественная составляющая, то наличие независимого подтверждения “звездности” может стать весомым бонусом как непосредственно для гостиницы, так и для имиджа и привлекательности страны в целом», — высказала мнение Елена Моргунова, предложив всем заинтересованным компаниям пополнять список сертифицированных отелей.
Как информировала ранее начальник сектора оценки соответствия Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Татьяна Фоменко, в стране разработан проект изменения в государственный стандарт на услуги гостиниц. Новшества уточняют область его распространения, отдельные требования к оснащению номеров, оказываемым услугам и персоналу с учетом современных тенденций и технологий, к сроку устранения выявленных несоответствий. Ожидается, что их применение обеспечит надлежащий уровень качества услуг и оптимизирует процедуру классификации для гостиничного бизнеса. Завершается этап публичного рассмотрения проекта. БелГИСС является ведущим органом по сертификации услуг гостиниц, опыт работы которого превышает 25 лет. -0-