В Карелии умер актёр из «Ментовских войн» Александр Лисицын

Александр Лисицын родился 29 января 1955 года и с 1981 года, после окончания Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина, работал в Петрозаводске. Он служил в Русском драматическом театре, а с 1986 года был неотъемлемой частью труппы Петрозаводского молодёжного театра «Творческая мастерская».