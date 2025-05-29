Внебиржевой курс доллара опустился ниже 77 рублей. Об этом в четверг, 29 мая, свидетельствуют данные Investing.
Так, курс американской валюты упал до 76,9 рубля, передает Investing.
Эксперт Наталья Пырьева объяснила, почему летом 2025 года рубль будет слабеть. Согласно прогнозу аналитика, летом курс будет варьироваться от 90 до 95 рублей за доллар США.
Недавно частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров рассказал, чего ждать от курса рубля в конце весны и начале лета. По его словам, до конца мая прогнозируется замедление темпов укрепления отечественной валюты.
Помимо этого, главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев ранее заявил, что курс американского доллара может опуститься до уровня 60−70 рублей уже грядущим летом в случае существенного притока иностранных инвестиций на российский рынок.
Ранее эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан назвал истинную причину укрепления курса рубля по отношению к западным валютам. По его словам, ключевым фактором является геополитическая обстановка.