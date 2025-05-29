Температура в Москве в четверг превысила 29 градусов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Температура воздуха в четверг в Москве достигла отметки плюс 29,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«По итогам четверга, ставшего самым тёплым днём с начала недели и года, максимум в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составил плюс 29,3 градуса», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в Подмосковье температура воздуха впервые в сезоне преодолела 30-градусную отметку. Ровно плюс 30 градусов было в четверг в Михнево и до плюс 30,7 градуса поднялись столбики термометров в Люберцах.