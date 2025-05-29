Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский депутат объяснил массовый приток мигрантов из Узбекистана в Сибирь

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа заявил, на заседании парламента, что округ можно рассматривать как «историческую родину узбеков».

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа заявил, на заседании парламента, что округ можно рассматривать как «историческую родину узбеков».

На заседании у парламентариев завязалась дискуссия о рождаемости и смертности коренных народов. Таги-заде Халид Боюкага оглы заявил, что мигранты из Узбекистана едут в ХМАО «на свою историческую родину» и напомнил коллегам о Сибирском ханстве.

Таги-заде заявил, что мигранты тоже бывают разные, и напомнил, что часть местных земель когда-то входила в состав Сибирского ханства, последним правителем которого был хан Кучум из узбекской династии Шибанидов.

По мнению депутата, на этом основании можно предположить, что мигрирующие в ХМАО узбеки «едут на свою историческую родину».

Председатель Думы в ответ попросил Таги-заде вернуться к более насущной повестке.

Ранее сообщалось, что Узбекистан приступил к работе над упрощением процесса въезда для граждан России, Казахстана и Азербайджана, позволяя им использовать внутренние паспорта или ID-карты на срок до 30 дней.