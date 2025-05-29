Российский депутат объяснил массовый приток мигрантов из Узбекистана в Сибирь

На заседании у парламентариев завязалась дискуссия о рождаемости и смертности коренных народов. Таги-заде Халид Боюкага оглы заявил, что мигранты из Узбекистана едут в ХМАО «на свою историческую родину» и напомнил коллегам о Сибирском ханстве.