Российский депутат объяснил массовый приток мигрантов из Узбекистана в Сибирь

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа заявил, на заседании парламента, что округ можно рассматривать как «историческую родину узбеков».
На заседании у парламентариев завязалась дискуссия о рождаемости и смертности коренных народов. Таги-заде Халид Боюкага оглы заявил, что мигранты из Узбекистана едут в ХМАО «на свою историческую родину» и напомнил коллегам о Сибирском ханстве.
Таги-заде заявил, что мигранты тоже бывают разные, и напомнил, что часть местных земель когда-то входила в состав Сибирского ханства, последним правителем которого был хан Кучум из узбекской династии Шибанидов.
По мнению депутата, на этом основании можно предположить, что мигрирующие в ХМАО узбеки «едут на свою историческую родину».
Председатель Думы в ответ попросил Таги-заде вернуться к более насущной повестке.
Ранее сообщалось, что Узбекистан приступил к работе над упрощением процесса въезда для граждан России, Казахстана и Азербайджана, позволяя им использовать внутренние паспорта или ID-карты на срок до 30 дней.