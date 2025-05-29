В Центре искусств в Москве прошла премьера детского инклюзивного спектакля

«Премьера сегодня — это уже большая работа. Дать этому жизнь и реализацию в масштабах страны — это ещё большая работа, а масштаб СНГ — это уже огромная миссия. Если понадобится наша помощь, в частности, Государственной думы РФ — все, что нужно отработать на государственном уровне — отработаем», — сказал заслуженный артист РФ Денис Майданов журналистам.