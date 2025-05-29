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Депутат Роднина: Путин сказал правду о допинговом деле Валиевой

​Президент заявил, что некоторые спортивные федерации привлекают для работы специалистов нетрадиционной медицины.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин сказал правду, связав случай фигуристки Камилы Валиевой о допинге с нетрадиционной медициной, которой пользуются некоторые спортивные федерации, заявила трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы России Ирина Роднина.

«Президент страны не обратил внимания, а сказал правду по делу Валиевой», — сказала она в интервью изданию «ВсеПроСпорт».

Роднина отметила, что на момент нарушения Валиева была несовершеннолетней спортсменкой и ответственность за него должны были нести люди, которые готовили фигуристку.

«Конкретно это врач, тренер, родители. Разбирательств по этому поводу не было», — подчеркнула она.

Ранее Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту заявил, что некоторые спортивные федерации привлекают для работы специалистов из числа представителей нетрадиционной медицины. В результате спортсмены сталкиваются с необъяснимыми случаями допинговых нарушений, отметил он и в качестве примеров привел ситуации с теннисисткой Марией Шараповой и фигуристкой Камилой Валиевой.

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку лишили золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов РФ, а также серебряной медали финала Гран-при РФ (2023). В феврале 2025 года сообщалось, что фигуристка не вернула медали, которых ее лишил CAS. Дисквалификация Валиевой истекает в декабре 2025 года.