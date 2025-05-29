Депутат Роднина: Путин сказал правду о допинговом деле Валиевой

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку лишили золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов РФ, а также серебряной медали финала Гран-при РФ (2023). В феврале 2025 года сообщалось, что фигуристка не вернула медали, которых ее лишил CAS. Дисквалификация Валиевой истекает в декабре 2025 года.