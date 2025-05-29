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В подмосковном Королёве восстановлено электроснабжение после аварии на сетях

Отключение электричества произошло на нескольких улицах, проспектах и в одном микрорайоне.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в четверг, 29 мая, в ряде районов подмосковного Королёва в результате аварии на сетях произошло отключение электроэнергии. Как сообщают в пресс-службе администрации городского округа, технологический сбой удалось восстановить.

«Технологический сбой устранен. В случае сохранения проблем с электроэнергией просим оставлять адреса в комментариях. Приносим извинения за доставленные неудобства», — написали представители ведомства.

Отметим, что отключение электричества произошло на нескольких улицах, проспектах и в одном микрорайоне. Более никаких подробностей в администрации округа не приводят.

Как KP.RU писал ранее, утром 27 мая около 200 тысяч граждан в Техасе остались без электричества в результате сильных штормов, гроз, торнадо и ливней. Порывы ветров ожидались до 58 миль в час.