В подмосковном Королёве восстановлено электроснабжение после аварии на сетях

Вечером в четверг, 29 мая, в ряде районов подмосковного Королёва в результате аварии на сетях произошло отключение электроэнергии. Как сообщают в пресс-службе администрации городского округа, технологический сбой удалось восстановить.
«Технологический сбой устранен. В случае сохранения проблем с электроэнергией просим оставлять адреса в комментариях. Приносим извинения за доставленные неудобства», — написали представители ведомства.
Отметим, что отключение электричества произошло на нескольких улицах, проспектах и в одном микрорайоне. Более никаких подробностей в администрации округа не приводят.
Как KP.RU писал ранее, утром 27 мая около 200 тысяч граждан в Техасе остались без электричества в результате сильных штормов, гроз, торнадо и ливней. Порывы ветров ожидались до 58 миль в час.