В РФ утвердили порядок маркировки произведений с данными о наркотиках

В перечень вошли аудиовизуальные работы, музыкальные произведения с текстом, изобразительное искусство (кроме графических рассказов и комиксов), а также художественные фотографии. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031-го.