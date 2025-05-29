В РФ утвердили порядок маркировки произведений с данными о наркотиках

Минкультуры РФ утвердило порядок маркировки произведений искусства, в которых есть данные о психотропных и наркотических веществах. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, под обязательную маркировку попадают произведения искусства, опубликованные с 1 августа 1990 года.
Маркировка должна осуществляться за счет размещения предупреждения: «Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность». Оно может быть осуществено в текстовом или аудио формате.
В перечень вошли аудиовизуальные работы, музыкальные произведения с текстом, изобразительное искусство (кроме графических рассказов и комиксов), а также художественные фотографии. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031-го.
Ранее сообщалось, что в России не будут выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой чайлдфри. Соответствующее положение содержится в проекте приказа Минкультуры.