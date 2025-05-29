В Сети в четверг, 29 мая, появилось видео транспортировки трофейной техники, произведенной в странах Североатлантического альянса (НАТО) по российской автотрассе.
На снятых на видеорегистратор кадрах проезжающего мимо автомобиля заметно, как восемь тягачей везут на платформах бронеавтомобили и бронетранспортеры с украинскими флагами, изображенными на их бортах. Колонну сопровождают машины военной автоинспекции.
— Очередная колонна трофейной НАТОвской и другой техники в пути следования на просторах нашей необъятной страны, — передает Telegram-канал «U_G_M».
24 апреля один из российских морских пехотинцев из 155-й бригады назвал американскую БМП М2 Bradley, захваченную в Курской области в окрестностях Казачьей Локни, не самой лучшей БМП с 25-миллиметровой «очень привередливой» пушкой. Кроме того, бойцы российских Вооруженных сил не оценили проходимость машины.
24 мая появились сообщения о том, что Россия обогнала Киев в сфере производства и использования FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших облик всей линии фронта.