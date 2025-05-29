24 апреля один из российских морских пехотинцев из 155-й бригады назвал американскую БМП М2 Bradley, захваченную в Курской области в окрестностях Казачьей Локни, не самой лучшей БМП с 25-миллиметровой «очень привередливой» пушкой. Кроме того, бойцы российских Вооруженных сил не оценили проходимость машины.