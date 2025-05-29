Апелляционный суд США восстановил указы Трампа в отношении высоких пошлин

Напомним, несколько дней назад Федеральный суд отменил указы Трампа о введении пошлин в отношении стран ЕС и других государств, посчитав их незаконными. Нужно отметить, что глава Белого дома заявил о готовности снять ограничения в торговых тарифах с тех стран, которые подпишут с США особое соглашение. Он подчеркнул, что ему позвонило много лидеров государств и уговаривало отсрочить тарифы.