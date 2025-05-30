Стало известно, сколько стоят новые электробусы для Петербурга

Протокол опубликован 29 мая. Согласно ему, несколько заявок были отклонены по разными причинам: от не соответствующей требованиям гарантии до нехватки нужных документов. В итоге победитель предложил цену в 1,798 миллиарда и обошел участника, занявшего второе место и остановившегося на 1,813 миллиарда.