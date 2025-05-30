Стало известно, сколько стоят новые электробусы для Петербурга

Протокол опубликован 29 мая. Согласно ему, несколько заявок были отклонены по разными причинам: от не соответствующей требованиям гарантии до нехватки нужных документов. В итоге победитель предложил цену в 1,798 миллиарда и обошел участника, занявшего второе место и остановившегося на 1,813 миллиарда.
В результате цена одного электробуса сократилась с 50 миллионов до примерно 30 миллионов рублей, это очень большое снижение для рынка подвижного состава. По данным «Фонтанки», победителем оказался МАЗ, обошедший «Волгабас». Ранее модель электробуса МАЗ «Пассажиравтотранс» взял в тестовую эксплуатацию.