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Стало известно, сколько стоят новые электробусы для Петербурга

Согласно протоколу, победитель аукциона на поставку 60 электробусов в Петербург сбросил цену с 3 миллиардов до 1,8 миллиарда. «Фонтанка» писала, что это МАЗ.

Протокол опубликован 29 мая. Согласно ему, несколько заявок были отклонены по разными причинам: от не соответствующей требованиям гарантии до нехватки нужных документов. В итоге победитель предложил цену в 1,798 миллиарда и обошел участника, занявшего второе место и остановившегося на 1,813 миллиарда.

В результате цена одного электробуса сократилась с 50 миллионов до примерно 30 миллионов рублей, это очень большое снижение для рынка подвижного состава. По данным «Фонтанки», победителем оказался МАЗ, обошедший «Волгабас». Ранее модель электробуса МАЗ «Пассажиравтотранс» взял в тестовую эксплуатацию.