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«У них всё хорошо»: Пострадавшие туристы с «Михаила Булгакова» рассказали об антисанитарии

Во время 11-дневного круиза по Волге на борту теплохода «Михаил Булгаков» произошла вспышка ротавирусной инфекции, подтверждённая у 14 пассажиров. Туристы в беседе с Life.ru пожаловалась на плохое самочувствие, высокую температуру и жёлтый цвет воды на судне. По словам пострадавших, сотрудники теплохода не давали чётких объяснений ситуации, утверждая, что «всё в порядке».

Источник: Life.ru

Пассажиры теплохода «Михаил Булгаков» рассказали о плохом самочувствии. Видео © Life.ru.

Несмотря на первые зарегистрированные случаи заболевания, судно продолжило маршрут. Проверка Роспотребнадзора была проведена только после остановки теплохода в Угличе, где один из заболевших покинул рейс.

В настоящее время «Михаил Булгаков» вернулся в Москву, где ему предстоит полная санитарная обработка. Компания «Мостурфлот» в качестве компенсации предложила пострадавшим 10% скидку на следующие круизы, одновременно проводя внутреннее расследование инцидента.