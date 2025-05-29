«У них всё хорошо»: Пострадавшие туристы с «Михаила Булгакова» рассказали об антисанитарии

Во время 11-дневного круиза по Волге на борту теплохода «Михаил Булгаков» произошла вспышка ротавирусной инфекции, подтверждённая у 14 пассажиров. Туристы в беседе с Life.ru пожаловалась на плохое самочувствие, высокую температуру и жёлтый цвет воды на судне. По словам пострадавших, сотрудники теплохода не давали чётких объяснений ситуации, утверждая, что «всё в порядке».