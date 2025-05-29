«У них всё хорошо»: Пострадавшие туристы с «Михаила Булгакова» рассказали об антисанитарии

Пассажиры теплохода «Михаил Булгаков» рассказали о плохом самочувствии. Видео © Life.ru.
Несмотря на первые зарегистрированные случаи заболевания, судно продолжило маршрут. Проверка Роспотребнадзора была проведена только после остановки теплохода в Угличе, где один из заболевших покинул рейс.
В настоящее время «Михаил Булгаков» вернулся в Москву, где ему предстоит полная санитарная обработка. Компания «Мостурфлот» в качестве компенсации предложила пострадавшим 10% скидку на следующие круизы, одновременно проводя внутреннее расследование инцидента.