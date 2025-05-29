Дудаев разоблачил провокацию украинских спецслужб с видео об убийстве Гурциева

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате взрыва, произошедшего на улице Чехова в Ставрополе. По данным следственного управления СК России по региону, среди погибших — первый заместитель главы администрации города и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев, а также его 29-летний знакомый, напоминает телеканал 360. В связи с этим инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за убийство и незаконное приобретение взрывчатых веществ. В качестве одной из основных версий произошедшего следствием рассматривается возможность совершения теракта.