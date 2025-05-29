Вучич заявил, что обсуждал информацию о поставках оружия Киеву с Путиным

«Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора. Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партерами, чтобы установить факты», — сказал президент Сербии.