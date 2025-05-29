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Вучич заявил, что обсуждал информацию о поставках оружия Киеву с Путиным

В СВР заявили, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять боеприпасы украинской стороне.

Источник: Аргументы и факты

Сербский лидер Александр Вучич рассказал, что обсуждал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сведения о поставках вооружения украинской стороне.

По словам Вучича, в настоящее время данным вопросом занимается совместная рабочая группа. Он уточнил, что беседа с Путиным состоялась 9 мая.

«Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора. Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партерами, чтобы установить факты», — сказал президент Сербии.

Заявление прозвучало в эфире Радио и телевидения Сербии.

Ранее сообщалось, что сербские оборонные предприятия, несмотря на декларируемый Сербией нейтралитет, продолжают поставлять боеприпасы Киеву.

Вучич заявил о намерении распорядиться не исполнять контракты в случае, если есть подозрение на отправку сербских боеприпасов украинской стороне.