Сотрудник «Вечерки» погиб за Родину, за своих родных

Андрей Карташов дарил людям праздник. Порой даже в буквальном смысле этого слова. В 2023 году благодаря Андрею редакция «Вечерней Москвы» провела масштабный корпоративный праздник, посвященный 100-летию газеты. Тогда наш коллега с завидным упорством и воодушевлением подготовил площадку к торжеству: настроил и установил световое и звуковое оборудование, решал множество технических вопросов. Мы искренне гордимся тем, что такой человек, как Андрей, работал в «ВМ». И не только из-за его профессионализма и ответственности. Андрей Карташов — герой. Он самоотверженно встал на защиту Родины, интересов своей страны и мирных жителей России…