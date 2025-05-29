Сотрудник «Вечерки» погиб за Родину, за своих родных

29 мая пришла печальная новость — погиб сотрудник редакции «Вечерняя Москва» Андрей Карташов. С осени 2024 года он сражался с украинскими националистами в зоне специальной военной операции.
В «Вечерке» Андрей Карташов был главным инженером отдела обеспечения работы пресс-центра. В команде издания он был всего два года, но за это время сумел стать неотъемлемой частью нашей большой семьи.
Дружелюбным, улыбчивым и предприимчивым — таким редакция помнит Андрея. Он всегда знал, что нужно делать в критических ситуациях, и смело брал на себя ответственность.
Андрея ценили и уважали коллеги, а дирекция «ВМ» порой даже обращалась за советом.
— Он был невероятно ответственным и инициативным человеком, — говорит руководитель отдела «Вечерка ТВ» Елена Варакина. — Помимо того что Андрей хорошо разбирался в технике, он прекрасно взаимодействовал с людьми. Каждый из нас понимал, что к нему можно обратиться за помощь, и Андрей обязательно откликнется, так как был невероятно добрым и отзывчивым человеком.
Андрей Карташов дарил людям праздник. Порой даже в буквальном смысле этого слова. В 2023 году благодаря Андрею редакция «Вечерней Москвы» провела масштабный корпоративный праздник, посвященный 100-летию газеты. Тогда наш коллега с завидным упорством и воодушевлением подготовил площадку к торжеству: настроил и установил световое и звуковое оборудование, решал множество технических вопросов. Мы искренне гордимся тем, что такой человек, как Андрей, работал в «ВМ». И не только из-за его профессионализма и ответственности. Андрей Карташов — герой. Он самоотверженно встал на защиту Родины, интересов своей страны и мирных жителей России…
Супруга Андрея Ирина Карташова рассказала, что муж собирался подписать контракт и пойти на СВО уже давно, но решимости добавили действия украинских мошенников — злоумышленники обманули близкого человека, выманив крупную сумму денег.
— В ноябре 2024 года Андрей пошел на фронт. Его зачислили в одно из подразделений 810-й бригады морской пехоты, — рассказывает Ирина Карташова. — После обучения его направили в зону спецоперации. В последний раз по телефону мы разговаривали в январе 2025 года, потому что на фронте нельзя пользоваться мобильными телефонами. Андрей же, так как был ответственным человеком, следовал всем указаниям руководства.
ДОСЬЕ.
Карташов Андрей Юрьевич родился 13 апреля 1975 года в городе Москве. Восемь лет работал учителем информатики, увлекался компьютерами и технологиями. У Андрея две дочери, старшей сейчас 24 года, а младшей — 16 лет. Осенью 2024 года Андрей подписал контракт и стал частью Вооруженных сил РФ.
Коллектив редакции «Вечерней Москвы» выражает свои соболезнования друзьям, родственникам и близким Андрея Карташова.