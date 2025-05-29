Группа «Аура» выступит на детском фестивале в Минске 30 мая

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй детский фестиваль «Должны смеяться дети и в мирном мире жить», посвященный окончанию учебного года и Международному дню защиты детей пройдет у Национальной библиотеки Беларуси 30 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.