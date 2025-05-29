Группа «Аура» выступит на детском фестивале в Минске 30 мая

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй детский фестиваль «Должны смеяться дети и в мирном мире жить», посвященный окончанию учебного года и Международному дню защиты детей пройдет у Национальной библиотеки Беларуси 30 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Фестиваль объединит жителей столицы на большом городском мероприятии. Гостей ждут выступления артистов, концертные номера от молодежных коллективов всех районов Минска, а также специальное выступление популярной группы «Аура».
На площадке будет организовано множество активностей: шахматные турниры, аквагрим, гончарные мастерские, тематические конкурсы. Каждый район столицы подготовит собственную интерактивную зону с играми и развлечениями. Также в празднике примут участие Департамент охраны и городское управление МЧС, подготовившие специальные тематические площадки.
Фестиваль обещает стать запоминающимся событием как для детей, так и для взрослых, подарив всем участникам хорошее настроение, веселую атмосферу и радость общения.
Праздник начнется в 14.00.-0-