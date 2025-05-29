Леус: температура воздуха в Москве в четверг превысила +29 градусов

Максимальная температура воздуха в Москве днем в четверг, 29 мая, превысило отметку в плюс 29 градусов. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«По итогам четверга, ставшего самым тёплым днём с начала недели и года, максимум в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составил плюс 29,3 градуса», — говорится в сообщении синоптика.
При этом метеоролог добавил, что в Московской области температура воздуха впервые в этом году преодолела +30 градусов. Так, в Михнево было ровно плюс 30, а в Люберцах воздух прогрелся и вовсе до +30,7 градуса.
С завтрашнего дня температура в столице постепенно пойдет на спад. Однако заметно в мегаполисе похолодает лишь в начале следующей неделе.
Ранее сообщалось, что на Омскую область из-за раннего тепла обрушились полчища жуков-листоедов.