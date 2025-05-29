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Метро Москвы опровергло информацию о задымлении на станции «Таганская»

Метро Москвы назвало информацию о задымлении состава на «Таганской» ложной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Информация о задымлении состава на станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы не соответствует действительности, эвакуация пассажиров не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского метрополитена.

Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что на станции «Таганская» фиолетовой линии метро якобы наблюдается задымление на платформе, пассажиров выводят из вагонов.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике. Информация о задымлении состава не соответствует действительности. Эвакуация пассажиров со станции “Таганская” не требуется», — рассказали в пресс-службе.

В метро отметили, что вентиляционные шахты переключены в режим дымоудаления, специалисты устанавливают причины.