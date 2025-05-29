Метро Москвы опровергло информацию о задымлении на станции «Таганская»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Информация о задымлении состава на станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы не соответствует действительности, эвакуация пассажиров не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского метрополитена.
Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что на станции «Таганская» фиолетовой линии метро якобы наблюдается задымление на платформе, пассажиров выводят из вагонов.
«Движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике. Информация о задымлении состава не соответствует действительности. Эвакуация пассажиров со станции “Таганская” не требуется», — рассказали в пресс-службе.
В метро отметили, что вентиляционные шахты переключены в режим дымоудаления, специалисты устанавливают причины.