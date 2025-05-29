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Норовирусную инфекцию нашли у отравившихся на теплоходе «Михаил Булгаков»

У пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» обнаружили норовирусную инфекцию. За последние десять дней свыше 100 туристов обратились за медпомощью, сообщили Life.ru в Роспотребнадзоре.

Источник: Life.ru

В ходе проверки специалисты выявили серьёзные нарушения санитарных норм. В пищеблок допускали работников с симптомами кишечной инфекции. Некоторые из них не имели медкнижек. Среди персонала, включая поваров и барменов, нашли бессимптомных носителей вируса.

Прибытие теплохода «Михаил Булгаков» в Москву. Видео © Life.ru.

Всех заболевших изолировали, а теплоход сейчас проходит санитарную обработку. Роспотребнадзор сообщил о ситуации правоохранительным органам для привлечения виновных к ответственности. Ведомство контролирует ситуацию.

Life.ru напоминает, о массовом отравлении на теплоходе стало известно 28 мая. Несмотря на вспышку инфекции, судно продолжало отправляться в рейсы. К настоящему моменту все туристы вернулись в Москву. «Мостурфлот» предложил пострадавшим туристам скидку 10% на следующие поездки.