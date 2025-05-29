Потеря ледников стала проблемой для Таджикистана

Таджикистан рассматривает потерю более 1,3 тысячи ледников из общего числа как серьезную угрозу, что отражено в стратегических документах страны. Об этом заявил Баходур Шерализода, председатель Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана, на форуме «Министерский диалог по климатической устойчивости, сохранению ледников и водному сотрудничеству», который прошел в Душанбе в рамках Международной конференции по сохранению ледников. Об этом пишет ТАСС.
«Из 14 тысяч ледников мы утратили более 1 300 малых и средних ледников, что представляет собой значительную проблему для нас», — отметил он. По его словам, крупнейший континентальный ледник Ванджях (ранее известный как Федченко) отступил более чем на тысячу метров и значительно уменьшился в объеме. Шерализода добавил, что в разработанной национальной стратегии по адаптации к изменению климата на период до 2030 года определены приоритетные направления и конкретные меры по мониторингу ледников, включая создание индикаторов для отслеживания изменений площади и объема ледников, оценку рисков прорыва ледниковых озер, внедрение систем раннего оповещения и развитие устойчивой водной инфраструктуры.
Кроме того, в стране реализуется программа по изучению и сохранению ледников до 2030 года, которая включает подготовку специалистов в области гляциологии. Специалисты гляциологического центра агентства по гидрометеорологии ежегодно проводят аэровизуальные обследования состояния ледников на высотах от двух до семи с половиной тысяч метров, а также исследуют уровень снега в речных бассейнах и организуют экспедиции на различные ледники. «Их прогнозы имеют важное значение для таких секторов, как гидроэнергетика и сельское хозяйство, а также для других критически важных областей не только для нашей страны, но и для всего региона», — подчеркнул он.
Шерализода также сообщил о инициативе по посадке до 2040 года 2 миллиардов деревьев, которая стартует в 2025 году и поможет смягчить последствия климатических изменений. «Мы наблюдаем увеличение частоты пыльных бурь и других негативных последствий климатических изменений, и такие меры могут помочь нам справиться с этими вызовами», — добавил он. Глава природоохранного ведомства отметил, что Таджикистан разработал ряд проектов и готов к сотрудничеству с партнерами для более эффективной борьбы с последствиями изменения климата и быстрым таянием ледников, что может негативно сказаться не только на Таджикистане, но и на соседних странах.
Ранее отколовшийся гигантский кусок ледника разрушил деревню в Швейцарии.