Потеря ледников стала проблемой для Таджикистана

Кроме того, в стране реализуется программа по изучению и сохранению ледников до 2030 года, которая включает подготовку специалистов в области гляциологии. Специалисты гляциологического центра агентства по гидрометеорологии ежегодно проводят аэровизуальные обследования состояния ледников на высотах от двух до семи с половиной тысяч метров, а также исследуют уровень снега в речных бассейнах и организуют экспедиции на различные ледники. «Их прогнозы имеют важное значение для таких секторов, как гидроэнергетика и сельское хозяйство, а также для других критически важных областей не только для нашей страны, но и для всего региона», — подчеркнул он.