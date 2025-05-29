Роспотребнадзор установил диагноз заболевших на лайнера «Михаил Булгаков»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сведений о возможном массовом отравлении пассажиров теплохода «Михаил Булгаков». Согласно предоставленным данным, на борту судна находилось около 400 человек. К медикам обратились 11 несовершеннолетних пассажиров круиза, сообщал телеканал 360. Врачи предположили у них наличие ротавирусной инфекции. Несовершеннолетних высадили в городе Углич, где им была оказана медицинская помощь и проведен забор анализов. Несмотря на инцидент, расписание теплохода не было изменено, и задержка в пути не планировалась.