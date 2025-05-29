Роспотребнадзор установил диагноз заболевших на лайнера «Михаил Булгаков»

Диагноз установлен в первые сутки после начала эпидемиологического расследования.
На круизном лайнере «Михаил Булгаков», следовавшем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, вспышку кишечной инфекции вызвал норовирус. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, уточнив, что за медицинской помощью к врачам обратились свыше 100 человек за период с 19 по 28 мая. Диагноз установлен лабораториями Роспотребнадзора в первые сутки после начала эпидемиологического расследования.
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«При получении информации специалистами территориальных органов Роспотребнадзора по г. Москве и Ярославской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания — норовирус», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Все заболевшие пассажиры и члены экипажа были изолированы, тяжелых случаев инфекции не зафиксировано. Роспотребнадзор организовал мероприятия по выявлению контактных лиц и принял комплекс мер для предотвращения дальнейшего распространения заболевания. В ходе проверки специалисты обнаружили серьезные нарушения санитарных норм: к работе допускались сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции и без медицинских книжек. Лабораторное обследование выявило бессимптомное носительство норовируса среди членов экипажа, включая поваров, работников кухни и бармена.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сведений о возможном массовом отравлении пассажиров теплохода «Михаил Булгаков». Согласно предоставленным данным, на борту судна находилось около 400 человек. К медикам обратились 11 несовершеннолетних пассажиров круиза, сообщал телеканал 360. Врачи предположили у них наличие ротавирусной инфекции. Несовершеннолетних высадили в городе Углич, где им была оказана медицинская помощь и проведен забор анализов. Несмотря на инцидент, расписание теплохода не было изменено, и задержка в пути не планировалась.