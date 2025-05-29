Нескольким районам Ростовской области может угрожать засуха

Шесть сельскохозяйственных районов Ростовской области оказались под угрозой потери урожая из-за сильной засухи. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, сложная ситуация сложилась с озимой пшеницей и яровым ячменем.
Так, засуха может быть в Белокалитвинском, Октябрьском, Веселовском, Верхнедонском и Чертковском районах и в Зерноградском районе.
Одной из основных причин является нехватка осадков. Для нормального развития культур нужно минимум 18 миллиметров осадков. Однако по прогнозу синоптиков в ближайшие дни в Ростовской области ожидаются дожди и прохладная погода.
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