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Роспотребнадзор обнаружил норовирус на круизном лайнере «Михаил Булгаков»

В Роспотребнадзоре начали эпидемиологическое расследование после установления норовируса.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали норовирус. По данным ведомства, вспышка замечена на лайнере «Михаил Булгаков». Такую информацию предоставили ТАСС в Роспотребнадзоре.

Судно курсирует от Москвы до Санкт-Петербурга и возвращается в столицу. По уточненным данным, заболевшими стали более 100 человек за последние девять дней. Их поместили в изоляторы. В ведомстве также уведомили о принятии комплекса мер, направленных на остановку распространения вируса.

«При получении информации специалистами территориальных органов Роспотребнадзора по г. Москве и Ярославской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания — норовирус», — рассказали в ведомстве.

В России, тем временем, регулярно фиксируют укусы клещей. Как оказалось, они могут вызывать не только энцефалит, но и аллергию на различные продукты. Вещество в слюне клеща способно «перенастроить» иммунную систему.