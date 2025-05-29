Роспотребнадзор обнаружил норовирус на круизном лайнере «Михаил Булгаков»

Судно курсирует от Москвы до Санкт-Петербурга и возвращается в столицу. По уточненным данным, заболевшими стали более 100 человек за последние девять дней. Их поместили в изоляторы. В ведомстве также уведомили о принятии комплекса мер, направленных на остановку распространения вируса.