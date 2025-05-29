Роспотребнадзор обнаружил норовирус на круизном лайнере «Михаил Булгаков»

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали норовирус. По данным ведомства, вспышка замечена на лайнере «Михаил Булгаков». Такую информацию предоставили ТАСС в Роспотребнадзоре.
Судно курсирует от Москвы до Санкт-Петербурга и возвращается в столицу. По уточненным данным, заболевшими стали более 100 человек за последние девять дней. Их поместили в изоляторы. В ведомстве также уведомили о принятии комплекса мер, направленных на остановку распространения вируса.
«При получении информации специалистами территориальных органов Роспотребнадзора по г. Москве и Ярославской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания — норовирус», — рассказали в ведомстве.
В России, тем временем, регулярно фиксируют укусы клещей. Как оказалось, они могут вызывать не только энцефалит, но и аллергию на различные продукты. Вещество в слюне клеща способно «перенастроить» иммунную систему.