Огромный НЛО над британским аэропортом напугал очевидцев: «Он был размером с автомобиль»

В Великобритании сняли на видео неопознанный летающий объект. Он появился аккурат над аэропортом города Манчестера и изрядно напугал очевидцев. Такая информация опубликована в издании What’s The Jam.
Объект сомнительного происхождения сумел снять на видео очевидец по имени Джордан Эванс. В его ролике отчетливо видно, как некий серебристый шар «размером с автомобиль» движется над взлетно-посадочной полосой аэропорта.
Как рассказал изданию очевидец, он находился в пабе аэропорта и в этот момент обратил внимание на странный шар размером с небольшой автомобиль.
«Он был шарообразным, и на него не влияли порывы ветра. Он двигался по идеальной прямой справа налево с постоянной скоростью прямо над взлетно-посадочной полосой», — сообщил Эванс.
По его словам, день был ветреным, поэтому он уверен, что это был не воздушный шар — ведь в противном случае его бы просто-напросто сдуло.
Ранее KP.RU писал, что отставной сотрудник военной разведки США Элизондо предъявил фото «летающей тарелки» в виде серебристого шара.
А на недавних слушаниях в Конгрессе США известный журналист-расследователь Майкл Шелленбергер сообщил: в Министерстве обороны США с 2017 года существует секретная программа, нацеленная на изучение НЛО. Называется «Immaculate Constellation» (Безупречное Созвездие). Свои слова «разоблачитель» подкрепил 11-страничным отчетом, авторы которого якобы имели доступ к информации, собранной военными в ходе реализации программы.