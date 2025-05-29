Свищев: Литовские пловцы убежали с награждения из-за страха перед правительством

— Они проявили неуважение к сопернику и бескультурье… Они хотели показать, что они маленькая гордая страна. Ничего подобного. Литовцы такой акцией протеста показали, что они маленькая, но негордая страна. Они сбежали с пьедестала почета от страха перед ответственностью, которая возникнет по возвращению домой. Литовские спортсмены — бедолаги, их запугало собственное правительство, — рассказал Свищев в беседе с «ВсеПроСпорт».