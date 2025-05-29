Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал отказ литовских пловцов участвовать в церемонии награждения с российскими спортсменами на Всемирных играх ветеранов спорта.
Свищев поздравил российских спортсменов с выступлением под российским флагом и заявил, что литовские пловцы проявили неуважение и бескультурье, отказавшись от пьедестала.
Он добавил, что своим поступком Литва показала себя не гордой, а запуганной страной, испугавшись ответственности перед собственным правительством.
— Они проявили неуважение к сопернику и бескультурье… Они хотели показать, что они маленькая гордая страна. Ничего подобного. Литовцы такой акцией протеста показали, что они маленькая, но негордая страна. Они сбежали с пьедестала почета от страха перед ответственностью, которая возникнет по возвращению домой. Литовские спортсмены — бедолаги, их запугало собственное правительство, — рассказал Свищев в беседе с «ВсеПроСпорт».
Ситуация, о которой идет речь, произошла 26, когда литовские пловцы отказались подниматься на один пьедестал почета вместе с российскими соперниками. Также спортсмены из Литвы не появились на совместной фотографии, сделать которую россияне предлагали представителям различных стран.