В дептрансе прокомментировали сообщения о задымлении на станции «Таганская»

В департаменте транспорта Москвы прокомментировали сообщения о задымлении поезда на станции метро «Таганская». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Сообщение о задымлении поезда не соответствует действительности», — заявили в дептрансе.
В ведомстве также отметили, что движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в обычном режиме.
Кроме того, в департаменте сообщили, что эвакуация пассажиров со станции «Таганская» не требуется, вентиляционные шахты были переведены в режим удаления дыма, а специалисты выясняют причины инцидента.
Ранее поступила информация о задымлении на станции «Таганская» московского метро.
На опубликованных видео видно, как платформа станции заполнилась густым дымом. Эвакуация пассажиров не проводилась, причины происшествия пока не уточняются.