Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В дептрансе прокомментировали сообщения о задымлении на станции «Таганская»

В департаменте транспорта Москвы прокомментировали сообщения о задымлении поезда на станции метро «Таганская».

В департаменте транспорта Москвы прокомментировали сообщения о задымлении поезда на станции метро «Таганская». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сообщение о задымлении поезда не соответствует действительности», — заявили в дептрансе.

В ведомстве также отметили, что движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в обычном режиме.

Кроме того, в департаменте сообщили, что эвакуация пассажиров со станции «Таганская» не требуется, вентиляционные шахты были переведены в режим удаления дыма, а специалисты выясняют причины инцидента.

Ранее поступила информация о задымлении на станции «Таганская» московского метро.

На опубликованных видео видно, как платформа станции заполнилась густым дымом. Эвакуация пассажиров не проводилась, причины происшествия пока не уточняются.