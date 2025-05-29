Как разводят отпускников: названы популярные схемы мошенников этим летом

Мошенники придумывают новые схемы обмана, исходя из запросов россиян. В сезон отпусков популярны обманы, связанные с путешествиями, об этом сообщил изданию «Газета.Ru» специалист в сфере интернет-безопасности Ильназ Гатауллин.
— Мошенники отправляют электронные письма, имитирующие сообщения от известных travel-сервисов и авиакомпаний, предлагая якобы эксклюзивные скидки на билеты или туры. Зачастую обман обнаруживается только в аэропорту, когда поездка не подтверждается, — рассказал эксперт.
Он добавил, что нередко злоумышленники выдают себя за местных гидов или организаторов экскурсий в различных чатах или сообществах. За свои услуги они простят предоплату, а потом, конечно, пропадают с деньгами.
По данным «Известий», за прошлый год в России было совершено более 702 тыс. киберпреступлений, зафиксировано 135 фактов утечек персональных данных, содержащих более 710 млн записей.
Ранее RT сообщил, что мошенники крадут аккаунты россиян в сервисах для заказа такси. Уточняется, что целью такой схемы является получение доступа к привязанной карте и дальнейшего похищения денежных средств.