Врач рассказал, почему жара и алкоголь действуют на водителей одинаково

Перегрев может подействовать на реакции водителя примерно так же, как и опьянение. Об этом заявил в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе.
— В жару снижается концентрация, внимание рассеивается — как после пары кружек пива. Может отмечаться сонливость и вялость, что снижает скорость реакции и влияет на безопасность вождения, — отметил медик.
По словам доктора, также возможны головные боли, головокружение и раздражительность, мышечные судороги, что только усугубит ситуацию на дороге. Чтобы избежать этих симптомов, важно пить больше воды.
Ранее RT сообщил, что во время жаркой погоды следует отказаться от кофе и сладкой газировки, так как они усиливают обезвоживание. Что касается питания, то врачи советуют есть небольшими порциями, избегая жирной и тяжёлой пищи.
По данным «Москвы 24», до вечера 29 мая в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности, так как столбики термометров поднимались до 30-градусов.