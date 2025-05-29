Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказал, почему жара и алкоголь действуют на водителей одинаково

Кардиолог Шубитидзе: на жаре реакция водителя замедляется, как при опьянении.

Источник: Комсомольская правда

Перегрев может подействовать на реакции водителя примерно так же, как и опьянение. Об этом заявил в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе.

— В жару снижается концентрация, внимание рассеивается — как после пары кружек пива. Может отмечаться сонливость и вялость, что снижает скорость реакции и влияет на безопасность вождения, — отметил медик.

По словам доктора, также возможны головные боли, головокружение и раздражительность, мышечные судороги, что только усугубит ситуацию на дороге. Чтобы избежать этих симптомов, важно пить больше воды.

Ранее RT сообщил, что во время жаркой погоды следует отказаться от кофе и сладкой газировки, так как они усиливают обезвоживание. Что касается питания, то врачи советуют есть небольшими порциями, избегая жирной и тяжёлой пищи.

По данным «Москвы 24», до вечера 29 мая в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности, так как столбики термометров поднимались до 30-градусов.