Руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов не ответила на вопрос о том, будет ли американская сторона участвовать в переговорах между Российской Федерацией и Украиной в Турции.
«Я не буду вдаваться в это. Мне нечего сказать вам об этом», — сказала она в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Вашингтон «надеется на возобновление переговоров» между РФ и Киевом и Украиной в начале июня.
Напомним, второй раунд переговоров состоится в понедельник в Стамбуле. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Владимир Мединский, который возглавляет делегацию РФ, передаст украинской стороне меморандум России, касающийся всех аспектов преодоления первопричин кризиса на Украине.