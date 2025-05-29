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Госдеп не ответил, будут ли США участвовать в переговорах РФ и Киева

О втором раунде переговоров заявил Сергей Лавров.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов не ответила на вопрос о том, будет ли американская сторона участвовать в переговорах между Российской Федерацией и Украиной в Турции.

«Я не буду вдаваться в это. Мне нечего сказать вам об этом», — сказала она в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Вашингтон «надеется на возобновление переговоров» между РФ и Киевом и Украиной в начале июня.

Напомним, второй раунд переговоров состоится в понедельник в Стамбуле. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Владимир Мединский, который возглавляет делегацию РФ, передаст украинской стороне меморандум России, касающийся всех аспектов преодоления первопричин кризиса на Украине.