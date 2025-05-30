Что можно и нельзя делать в день Евдокии 30 мая, когда узнают погоду на лето

Православная церковь 30 мая вспоминает святую Евдокию. В народе отмечают день Евдокии, или же день Евдокии Свистуньи. Все из-за того, что в названную дату начинали дуть сильные ветры. А еще 30 мая узнавали погоду на лето.
Что нельзя делать 30 мая.
День не подходит для дальних поездок и путешествий. Считалось, что в пути возникнут неприятности. Беременным нельзя надевать одежду красного цвета, а также брать в руки вещи и продукты названного цвета. Предки считали, что подобное может спровоцировать преждевременные роды.
Что можно делать 30 мая.
По традиции, 30 мая высаживают томаты, перцы, баклажаны. Кроме того, принято окучивать картофель. А еще хозяйки готовили блюда из картофеля. Считалось, что чем больше блюд из картофеля будет на столе, тем лучше окажется урожай.
Согласно приметам, по погоде, установившейся 30 мая, узнавали, каким будет лето. К примеру, северный ветер говорит о холодном лете. Если свинью роют ямы, то лето окажется дождливым.
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