Что можно и нельзя делать в день Евдокии 30 мая, когда узнают погоду на лето

По традиции, 30 мая высаживают томаты, перцы, баклажаны. Кроме того, принято окучивать картофель. А еще хозяйки готовили блюда из картофеля. Считалось, что чем больше блюд из картофеля будет на столе, тем лучше окажется урожай.