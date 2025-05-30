Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Июнь 2025 года ознаменуется несколькими важными изменениями в законодательной сфере. Россиянам станет сложнее отменить самозапрет на оформление кредитов — теперь для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Также банки станут внимательнее следить за денежными переводами физических лиц и тем, как люди снимают наличные с карты. Сотрудники госорганов и банков больше не смогут общаться с пользователями через зарубежные мессенджеры. Всё это делается в рамках борьбы с мошенниками. О том, какие еще законы вступают в силу с начала месяца, читайте в материале «Известий».