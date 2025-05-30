Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Июнь 2025 года ознаменуется несколькими важными изменениями в законодательной сфере. Россиянам станет сложнее отменить самозапрет на оформление кредитов — теперь для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Также банки станут внимательнее следить за денежными переводами физических лиц и тем, как люди снимают наличные с карты. Сотрудники госорганов и банков больше не смогут общаться с пользователями через зарубежные мессенджеры. Всё это делается в рамках борьбы с мошенниками. О том, какие еще законы вступают в силу с начала месяца, читайте в материале «Известий».
Увеличение выплат на детей
С 1 июня увеличатся детские выплаты для части российских семей, у которых ухудшилось финансовое положение. Это произойдет в связи с ежегодным перерасчетом единого пособия. Такая финансовая помощь предназначена для родителей и опекунов детей до 17 лет и женщин, которые стоят на учете по беременности не менее шести недель.
Если столкнувшийся с трудными жизненными обстоятельствами кормилец подаст повторное заявление в орган соцзащиты, тот произведет перерасчет без дополнительных заявлений и увеличит сумму выплаты. Автоматически размер пособия не вырастет, так как основанием для его расчета служит утвержденный в январе прожиточный минимум.
Кроме того, с начала месяца некоторые регионы вводят дополнительные меры поддержки. Например, в Самарской области появится ежегодная выплата ко Дню защиты детей — по 1,5 тыс. рублей на каждого ребенка. Ее могут получить постоянно проживающие в регионе семьи с четырьмя и более несовершеннолетними, отцы, самостоятельно воспитывающие троих и более детей, а также одинокие матери с двумя и более детьми.
В Свердловской области с начала лета начнут действовать сразу две выплаты: единоразовое пособие в 50 тыс. рублей будет выплачиваться женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 23 лет; также можно будет получить до 15 тыс. рублей ежемесячно на компенсацию аренды жилья, если оба родителя в семье одновременно обучаются в колледжах или вузах.
В Белгородской области станут ежегодно выплачивать семьям школьников по 10 тыс. рублей на покупку школьной формы.
Переводы на карты
С началом лета Федеральная налоговая служба станет внимательнее следить за переводами россиян. Изменения призваны снизить риск мошенничества и сокрытия доходов.
ФНС после проверки сможет доначислить налог, если сочтет поступления доходом. Это не распространяется на переводы друзьям, родственникам, возвраты долгов и разовые подарки, но затронет регулярные трансакции, оплату оказанных услуг или продажу имущества. Теперь это всё должно сопровождаться чеками — просто брать деньги за оказанные услуги в рамках закона не получится. Также запрещается использовать личные карты для целей бизнеса. Чтобы избежать проблем, важно сохранять договоры, расписки и другие подтверждающие документы.
Блокировка подозрительных операций
С 1 июня банки усилят контроль за денежными переводами и снятием наличных в банкоматах в рамках борьбы с телефонным и онлайн-мошенничеством. Финансовые организации будут обязаны перед выдачей средств убедиться, что человек делает это добровольно, а не под давлением аферистов.
Признаки, по которым система заподозрит преступный обман, перечислены в приказе Банка России от 27 июня 2024 года №ОД-1027. К ним относятся нетипичный характер операции, новое устройство, через которое совершается операция, наличие в базе данных мошеннических операций ЦБ сведений о получателе средств или устройстве и прочее. В таких случаях человек сможет снять не более 50 тыс. рублей в сутки. Если финансовые организации получат от ЦБ дополнительные рекомендации, они ограничат дополнительный месячный лимит на снятие через банкоматы — не более 100 тыс. рублей.
Предполагается, что данные нововведения дадут гражданам время на обдумывание своих действий и снизят риски кражи значительных сумм злоумышленниками.
Запрет на финансирование экстремистов
Обновленный закон «О противодействии легализации преступных доходов» (115-ФЗ) с 1 июня усилит борьбу с финансированием экстремистской деятельности. Теперь им будут считаться любые осознанные оказания финансовых услуг, предоставление или сбор денег в пользу экстремистской организации или для осуществления преступления подобной направленности.
Перечень организаций, связанных с этой деятельностью, опубликован на сайте Росфинмониторинга.
Кроме того, закон расширяет причины для включения физических и юридических лиц в специальные списки, фиксирующие их причастность к экстремизму.
Новые правила продажи лекарств
С 1 июня в России заработает специальная система, блокирующая реализацию просроченных лекарств. Кассовые аппараты в аптеках будут связаны со специальной платформой мониторинга, содержащей сведения о медикаментах. Каждый из них имеет уникальной идентификационный код, позволяющий определить подлинность товара и его соответствие требованиям безопасности.
При попытке продажи препарата система автоматически сверит его статус в единой системе, и, если обнаружит, что лекарство просрочено, у него отозвана лицензия или оно признано поддельным, операция будет мгновенно заблокирована.
Помимо этого, фармацевт также обязан проверить глобальный идентификационный номер лекарственного препарата, чтобы исключить продажу подделки. Новые нормы запрещают продажу медикаментов, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга.
Въезд в Россию по QR-коду
С 30 июня этого года иностранцы, въезжающие на территорию РФ, должны будут за 72 часа до прибытия пройти предварительную цифровую регистрацию через приложение «Госуслуги RuID». В нем они получат специальный QR-код для предъявления на границе. Нововведение затронет граждан тех государств, с которыми у России действует безвизовый режим, в том числе Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и других стран, кроме Белоруссии — в этом случае всё останется по-прежнему. Также изменения не затронут детей до шести лет.
Чтобы получить QR-код, иностранному гражданину нужно скачать приложение «Госуслуги RuID», пройти регистрацию и создать личный кабинет, загрузив фотографию и персональные данные. Не позднее чем за 72 часа до въезда необходимо заполнить заявление о планируемой поездке и сроках пребывания в стране. В экстренных ситуациях, таких как болезнь или смерть родственника, допускается подать документ не позднее, чем за четыре часа до пересечена границы России.
Разрешение будет действовать 90 дней, если за этот срок иностранец не въехал в страну, ему придется заполнять новое заявление. Подавать документ за несовершеннолетнего или недееспособного человека должен его родитель или опекун, уже имеющий действующее разрешение на въезд.
Сервис позволит гостям России получать государственные услуги онлайн, записываться на прием в МВД, оформлять страховку, оформлять документы, предъявлять паспортные данные и информацию о поездке в виде QR-кода.
Запрет на мессенджеры в банках
С 1 июня начнет действовать запрет на использование иностранных мессенджеров в отдельных организациях. Использовать их для связи с гражданами не смогут сотрудники органов власти, банков и некредитных финансовых организаций, государственных внебюджетных фондов, операторов связи, маркетплейсов, крупных сервисов размещения объявлений с посещаемостью от 100 тыс. пользователей и социальных сетей более чем с 500 тыс. пользователей. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это «поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений».
Кроме того, теперь операторы связи будут ограничивать доставку абонентам СМС-сообщений с кодами подтверждения. Это делается для того, чтобы человек в случае телефонного разговора смог после завершения вызова обдумать свои действия и осмыслить обман.
Прочее
1 июня 2025 года вступят в силу изменения, в ч. 6 ст. 5.1 закона «О кредитных историях». Теперь отменить самозапрет на заключение договоров потребительского кредита (займа) в электронной форме будет возможно только с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.
С начала лета в Москве вырастут тарифы на проезд в московском городском транспорте. Стоимость билетов увеличится в среднем на 5%. Так, за разовый билет в метро, на МЦК и МЦД, в наземные автобусы по карте «Тройка» придется заплатить 67 рублей вместо 63, а в пригороде — 90 рублей вместо 84. Самым выгодным вариантом традиционно останется оплата по биометрии — 63 рубля.
До 1 июня российские граждане, являющиеся налоговыми резидентами, должны отчитаться о деньгах на зарубежных счетах, если таковые открыты в банках стран, с которыми ФНС ведет автоматический обмен финансовой информацией.