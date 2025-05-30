Народный календарь. Как уберечь урожай огурцов от сглаза 2 июня

Православные 2 июня чтут память святого благоверного князя Довмонта Псковского, который при крещении получил имя Тимофей.
На Руси этот день прозвали Тимофеем Грядочником, поскольку он приходился на время активных работ в огороде. В северных регионах в этот день начинали сажать огурцы. В народе говорили: «Пришел Тимофей — сей огурцы скорей».
В деревнях эту работу старались выполнить тайком, особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец нужно было поскорее сорвать и закопать в потаенном месте. Считалось, что если его увидит кто-то посторонний, то все плети пожухнут из-за сглаза.
Также в этот день считалось дурным знаком оставлять своих детей с малознакомыми людьми. Даже если возникают неотложные дела, ребенка нужно брать с собой. Матери на Тимофея читали заговоры, чтобы уберечь своих детей от сглаза.
Приметы погоды.
Много шишек на елях — к хорошему урожаю огурцов.
Лягушки много квакают — огурцов также будет много.
Пчелы сердито жалят — к дождю.
Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.
Утки целый день плещутся и ныряют — пойдет дождь.
Именины отмечают: Алексей, Александр, Тимофей, Никита, Иван, Владимир.