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Народный календарь. Как уберечь урожай огурцов от сглаза 2 июня

Православные 2 июня чтут память святого благоверного князя Довмонта Псковского, который при крещении получил имя Тимофей.

Православные 2 июня чтут память святого благоверного князя Довмонта Псковского, который при крещении получил имя Тимофей.

На Руси этот день прозвали Тимофеем Грядочником, поскольку он приходился на время активных работ в огороде. В северных регионах в этот день начинали сажать огурцы. В народе говорили: «Пришел Тимофей — сей огурцы скорей».

В деревнях эту работу старались выполнить тайком, особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец нужно было поскорее сорвать и закопать в потаенном месте. Считалось, что если его увидит кто-то посторонний, то все плети пожухнут из-за сглаза.

Также в этот день считалось дурным знаком оставлять своих детей с малознакомыми людьми. Даже если возникают неотложные дела, ребенка нужно брать с собой. Матери на Тимофея читали заговоры, чтобы уберечь своих детей от сглаза.

Приметы погоды.

Много шишек на елях — к хорошему урожаю огурцов.

Лягушки много квакают — огурцов также будет много.

Пчелы сердито жалят — к дождю.

Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.

Утки целый день плещутся и ныряют — пойдет дождь.

Именины отмечают: Алексей, Александр, Тимофей, Никита, Иван, Владимир.