Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День желтых от одуванчиков носов и День дырки в ведре: какие праздники отмечают в России и мире 30 мая

30 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День желтых от одуванчиков носов, День дырки в ведре и День креативности.

30 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День желтых от одуванчиков носов, День дырки в ведре и День креативности.

День желтых от одуванчиков носов.

День желтых от одуванчиков носов отмечается в конце весны, ведь именно в это время можно увидеть наибольшее количество этих цветов. В эту дату принято нюхать одуванчики, собирать их, плести венки и дарить букеты из них своим друзьям и родным.

День дырки в ведре.

День дырки в ведре отмечается в честь старой детской песенки про дырявое ведро, которая появилась в Европе. Отметить этот праздник можно, послушав эту песню в разных вариациях и выучив ее слова, а потом спев с друзьями по ролям. Также можно придумать 10 идей для того, как использовать дырявое ведро.

День креативности.

День креативности основан в 2018 году американцем Хэлом Кроасмуном, который является основателем образовательного центра, предоставляющего курсы по написанию сценариев. Цель праздника — выразить признательность всем творческим людям, а также побудить всех исследовать свои творческие способности. В эту дату принято выдумывать рассказы, писать картины, сочинять песни или мастерить что-нибудь своими руками.