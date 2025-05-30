День желтых от одуванчиков носов и День дырки в ведре: какие праздники отмечают в России и мире 30 мая

30 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День желтых от одуванчиков носов, День дырки в ведре и День креативности.
День желтых от одуванчиков носов.
День желтых от одуванчиков носов отмечается в конце весны, ведь именно в это время можно увидеть наибольшее количество этих цветов. В эту дату принято нюхать одуванчики, собирать их, плести венки и дарить букеты из них своим друзьям и родным.
День дырки в ведре.
День дырки в ведре отмечается в честь старой детской песенки про дырявое ведро, которая появилась в Европе. Отметить этот праздник можно, послушав эту песню в разных вариациях и выучив ее слова, а потом спев с друзьями по ролям. Также можно придумать 10 идей для того, как использовать дырявое ведро.
День креативности.
День креативности основан в 2018 году американцем Хэлом Кроасмуном, который является основателем образовательного центра, предоставляющего курсы по написанию сценариев. Цель праздника — выразить признательность всем творческим людям, а также побудить всех исследовать свои творческие способности. В эту дату принято выдумывать рассказы, писать картины, сочинять песни или мастерить что-нибудь своими руками.