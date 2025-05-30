День желтых от одуванчиков носов и День дырки в ведре: какие праздники отмечают в России и мире 30 мая

День дырки в ведре отмечается в честь старой детской песенки про дырявое ведро, которая появилась в Европе. Отметить этот праздник можно, послушав эту песню в разных вариациях и выучив ее слова, а потом спев с друзьями по ролям. Также можно придумать 10 идей для того, как использовать дырявое ведро.