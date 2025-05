Календарь на 30 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День «В моем ведре дырка» — США. Это не шутка, у американцев и правда есть праздник с таким названием и посвящен он… Вообще-то, никто точно не знает чему. Одни считают, что день связан с популярной кантри-песней Хэнка Уильямса My Bucket’s Got a Hole in It, другие — что это философская аллегория нашей неидеальной жизни. Возможно, эта дата — повод задуматься о том, чего нам не хватает, чтобы «зачерпнуть» счастья: то ли ведро не то, то ли в нем, как обычно, дырка.