Календарь на 30 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Кажется, если у русской души и есть кулинарный тотем на лето, то это — окрошка. Холодная, освежающая, с хреном или без, на квасе или кефире — она появляется на столе, как только температура переваливает за +20°C. В ее честь в последние годы появился и уже прижился неофициальный праздник — День окрошки. Дата приурочена к началу массового спроса на этот суп — спаситель от жары. Считается, что первое упоминание окрошки в письменных источниках относится к XIX веку, но, по сути, блюдо куда древнее — у крестьян были свои версии еще в допетровские времена.