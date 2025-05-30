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Архипова: разочарована, что Загитова и Щербакова выступят в Японии

Спортсменка призналась, что испытывает разочарование из-за решения организаторов пригласить на шоу фигуристок из России.

Источник: Аргументы и факты

По информации Tribuna, украинская фигуристка Анастасия Архипова выразила огорчение по поводу участия российских спортсменок Анны Щербаковой и Алины Загитовой в японском ледовом шоу Fantasy on Ice.

Архипова отметила, что на протяжении трёх лет принимала участие в этом проекте и всегда ощущала поддержку со стороны японской публики.

Однако в текущем году она призналась, что испытывает разочарование из-за решения организаторов пригласить на шоу фигуристок из России.

Ранее стало известно, что власти Татарстана отказали фигуристке Алине Загитовой в постройке школы фигурного катания в Казани, так как сейчас не время для строительства объекта на миллиард рублей за счет бюджета.