Стало известно, какие места заняли «Акрон» и «Крылья» в весенней части РПЛ

Клубы из Самарской области набрали по 13 очков после зимней паузы.
Тольяттинский «Акрон» остался на девятой строчке. Не сдвинулись с места и «Крылья». Обе команды из 63-го региона забили по 17 голов. Но «красно-черные» пропустили 21 мяч, а «зелено-бело-синие» — 22.
С таким же количеством очков подмосковные «Химки» (11-е весной) и «Ростов» (8). Лидер второй половины РПЛ — чемпион «Краснодар» с 28 баллами, сообщает «Матч Премьер».
Ранее писали, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал тольяттинский коллектив на 20 тыс. рублей. Нарушение выявили во время матча со столичным «Локомотивом» 24 мая (12+).
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