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Стало известно, какие места заняли «Акрон» и «Крылья» в весенней части РПЛ

Клубы из Самарской области набрали по 13 очков после зимней паузы.

Клубы из Самарской области набрали по 13 очков после зимней паузы.

Тольяттинский «Акрон» остался на девятой строчке. Не сдвинулись с места и «Крылья». Обе команды из 63-го региона забили по 17 голов. Но «красно-черные» пропустили 21 мяч, а «зелено-бело-синие» — 22.

С таким же количеством очков подмосковные «Химки» (11-е весной) и «Ростов» (8). Лидер второй половины РПЛ — чемпион «Краснодар» с 28 баллами, сообщает «Матч Премьер».

Ранее писали, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал тольяттинский коллектив на 20 тыс. рублей. Нарушение выявили во время матча со столичным «Локомотивом» 24 мая (12+).

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