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Американка семь лет не могла победить инфекцию, которой заразилась из-за газоиспукания бывшего парня

Жительница США Кристин Коннелл уже семь лет мучила от хронических инфекций носовых пазух.

Жительница США Кристин Коннелл уже семь лет мучила от хронических инфекций носовых пазух. Помочь американке смогло лишь комплексное исследование, проведенное специалистами.

Во время исследования врачи обнаружили у Коннелл наличие палочки E. coli, которая обычно обитает в кишечнике и попадает в организм через фекалии. Оказалось, что семь лет назад бывший парень девушки испустил ей газ прямо в лицо. В тот момент американка отдыхала в отеле после операции на лодыжке, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».

Специалисты объяснили, что заражение произошло из-за того, что ее иммунная система была в тот момент ослаблена из-за операции.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) указали, что данная палочка обычно безвредно, но некоторые штамма вызывают серьезные инфекции — например, синусит, как в случае с Коннелл. Обычно они лечатся промываниями или антибиотиками, но в ее случае эти способы не помогли. В связи с этим она теперь готовится к операции под общим наркозом для удаления инфицированных тканей и промывания пазух.

Жительница России ранее пожаловалось, что сотрудники отеля в Турции испортили отдых ее семье.