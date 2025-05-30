Американка семь лет не могла победить инфекцию, которой заразилась из-за газоиспукания бывшего парня

Жительница США Кристин Коннелл уже семь лет мучила от хронических инфекций носовых пазух. Помочь американке смогло лишь комплексное исследование, проведенное специалистами.
Во время исследования врачи обнаружили у Коннелл наличие палочки E. coli, которая обычно обитает в кишечнике и попадает в организм через фекалии. Оказалось, что семь лет назад бывший парень девушки испустил ей газ прямо в лицо. В тот момент американка отдыхала в отеле после операции на лодыжке, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».
Специалисты объяснили, что заражение произошло из-за того, что ее иммунная система была в тот момент ослаблена из-за операции.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) указали, что данная палочка обычно безвредно, но некоторые штамма вызывают серьезные инфекции — например, синусит, как в случае с Коннелл. Обычно они лечатся промываниями или антибиотиками, но в ее случае эти способы не помогли. В связи с этим она теперь готовится к операции под общим наркозом для удаления инфицированных тканей и промывания пазух.
Жительница России ранее пожаловалось, что сотрудники отеля в Турции испортили отдых ее семье.