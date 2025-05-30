Американка семь лет не могла победить инфекцию, которой заразилась из-за газоиспукания бывшего парня

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) указали, что данная палочка обычно безвредно, но некоторые штамма вызывают серьезные инфекции — например, синусит, как в случае с Коннелл. Обычно они лечатся промываниями или антибиотиками, но в ее случае эти способы не помогли. В связи с этим она теперь готовится к операции под общим наркозом для удаления инфицированных тканей и промывания пазух.