Небензя: Зеленский хочет настроить Трампа против РФ

Зеленский, а также его подельники намереваются обмануть и «дезориентировать» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Он подчеркнул, что Киев старается «любой ценой» вернуть Вашингтон «на антироссийские и русофобские позиции».
«Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача — обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну на антироссийские и русофобские позиции», — сказал Небензя.
Заявление прозвучало в ходе заседания СБ ООН.
Небензя отметил, что Соединённые Штаты впустую потратили «сотни миллиардов долларов» на помощь украинской стороне.
Ранее сообщалось, что Украина может остаться без военной поддержки США в ближайшие месяцы.