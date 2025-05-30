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Небензя: Зеленский хочет настроить Трампа против РФ

Киев старается «любой ценой» вернуть Вашингтон «на антироссийские позиции».

Источник: Аргументы и факты

Зеленский, а также его подельники намереваются обмануть и «дезориентировать» президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Он подчеркнул, что Киев старается «любой ценой» вернуть Вашингтон «на антироссийские и русофобские позиции».

«Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача — обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну на антироссийские и русофобские позиции», — сказал Небензя.

Заявление прозвучало в ходе заседания СБ ООН.

Небензя отметил, что Соединённые Штаты впустую потратили «сотни миллиардов долларов» на помощь украинской стороне.

Ранее сообщалось, что Украина может остаться без военной поддержки США в ближайшие месяцы.