Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару

Сильная жара — повод отказаться от вредных напитков, например, сладких газировок. А вот что стоит пить, чтобы избежать обезвоживания, рассказал в беседе с изданием «РИАМО» бренд-шеф Антон Прокофьев.
— Утолять жажду в жару лучше напитками охлажденными — это холодный чай с лимоном, квас прекрасно для этого подходит. А вот сладкие газировки в принципе для здоровья не очень полезны, — считает повар.
По словам собеседника агентства, также удачным вариантом будут зеленый чай и вода с добавлением цитрусовых фруктов — например, лимоном, апельсином или грейпфрутом.
Ранее RT сообщил, что в жаркое время следует выпивать 1,5 — 2 литра чистой воды в день. При этом необходимо отказаться от кофе и алкоголя, которые только усиливают потерю жидкости.
Что касается питания, то при переваривании тяжелой пищи, выделяется энергия, которая может дополнительно разогревать тело. Поэтому летом лучше отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием жидкости — овощам, фруктам и ягодам, передает 360.ru.