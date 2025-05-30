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Певица Цыганова поддержала снижение налога для семейных пар

Это, по мнению артистки, поможет укрепить семьи.

Источник: Комсомольская правда

Певица Вика Цыганова поддержала идею снижения налога для супружеских пар. Артистка уверена, что подобная льгота укрепит браки.

— Если люди живут в крепкой семье, то традиции, возможно, тоже должны быть хоть как-то отмечены, привилегированны, — отметила артистка в беседе с Life.ru.

Она живет в браке со своим супругом 40 лет. Артистка давно на пенсии и ее выплаты составляют 12 тысяч рублей. Так что снижению налога она бы обрадовалась.

Напомним, депутат Нина Останина предложила ввести новые льготы для тех, кто живет в браке более трех лет. В частности, налогообложение предлагают снизить на 2−3%.

Ранее обсуждалась еще одна идея — ввести налог для богатых бездельников. Это сомнительная инициатива, заявил «Газете.Ru» экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Тем временем, в России ужесточили контроль за переводами между банковскими картами, пишет Rt.